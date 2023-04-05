Индекс деловой активности сферы услуг в России в апреле снизился до 55,9 пункта

По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 55,9 пункта против 58,1 пункта в марте. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование S&P Global.
«Последний подъем тем не менее в целом был резким и стал вторым по темпам роста с июня 2021 года. Объем производства увеличился благодаря сильному росту новых заказов, что было обусловлено внутренним рынком», — говорится в исследовании.
Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
УрБК, Москва, 04.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился ...05.04.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта
По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до отметки 58,1 пункта против ...05.04.2023 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте вырос до 58,1 пункта
УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам марта 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 38,1 пункта ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
УрБК, Москва, 05.04.2022. По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился ...