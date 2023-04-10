Куда обратиться за независимой оценкой стоимости квартиры?

Независимая оценка недвижимости будет вам необходима, если вы:

— решили оформить сделку купли-продажи.

— получаете кредит под залог недвижимости

— решаете имущественные споры

— оцениваете нанесенный ущерб вашей собственности в случае пожара или затопления.

— решили застраховать вашу недвижимость

Независимая оценка недвижимости - это деятельность специализированной компании, которая регламентирована законом "Об оценочной деятельности в РФ" по оценке стоимости недвижимого объекта. Результатом деятельности будет отчет об оценке стоимости, который будет иметь юридическую силу в суде и иных государственных органах. Чтобы

оценка стоимости квартиры

прошла безопасно и легко, нужно обратиться в надежную компанию.

Компания “Уральская Палата Судебной Экспертизы” с 2014 года занимается этим видом деятельности. И входит в число лидеров оценочных компаний в г. Екатеринбурге.

Какие действия включает оценка собственности:

Специалист совершает выездную консультацию в строго согласованное с клиентом время. Заказчику будет необходимо предоставить следующие документы:

1. паспорт 2. выписку из единого государственного реестра недвижимости 3. технический план квартиры 4. правоустанавливающие документы на собственность 5. поэтажный план с экспликацией

После постановки цели оценки обговаривается комплекс оценочных мероприятий.

Методы оценки стоимости квартиры.

Доходный - прогнозируются доходы, которые может получить собственник от сдачи квартиры в аренду;

Аналоговый - сравниваются цены на схожие по характеристикам квартиры;

Затратный - суммируются затраты, которые понес или понесет собственник. Этот метод применяется при оценке еще не сданного в эксплуатацию жилья;

Специалисты “Уральской Палаты Судебной Экспертизы” учтут все факторы, влияющие на стоимость квартиры: состояние недвижимости, район и удобство инфраструктуры, благоустройство прилегающей территории и даже этаж квартиры и наличие или отсутствие балкона (лоджии).

В итоге в течении 3-5 дней вы получите оценочный отчет, который будет полностью соответствовать требованиям ст. 11 ФЗ РФ № 135.

Сотрудники компании — это люди с многолетним стажем в сфере независимой оценки недвижимости. К каждому клиенту подбирают индивидуальный подход и гарантируют качественный результат за короткие сроки. Компания предлагает демократичные цены и высокий уровень оказания услуг.