Ипотечный портфель УБРиР вырос на 65% за квартал

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. За I квартал 2023 года ипотечный портфель в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдач — на 61%. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



В начале года клиенты стали чаще ориентироваться на вторичный рынок. Если в конце 2022 года на подобное жилье доля выдаваемой ипотеки составляла 35%, то в январе-марте — 63%.



«В целом, в независимости от структуры выдач, мы отмечаем общий тренд на ускорение процессов оформления ипотечного кредита. Клиенты хотят получать услугу быстро и в дистанционных каналах. Мы к этому стремимся, продолжаем взятый в прошлом году курс на цифровизацию. Как следствие, в прошедшем квартале мы сократили время рассмотрения заявки. К тому же мы повысили лояльность наших партнеров-застройщиков за счет улучшения качества сервиса. Все эти меры способствовали увеличению роста числа заявок и, в последующем, конверсии в выдачи», — прокомментировала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.



Помимо этого, в январе-марте отмечен рост спроса на «Ипотеку по паспорту» — с 4% до 11%. Клиенты предпочитают этот продукт благодаря экономии времени при сборе документов и высокой скорости рассмотрения заявки, отметили в банке.