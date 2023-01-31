УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

Ипотечный портфель УБРиР вырос на 65% за квартал

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. За I квартал 2023 года ипотечный портфель в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдач — на 61%. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В начале года клиенты стали чаще ориентироваться на вторичный рынок. Если в конце 2022 года на подобное жилье доля выдаваемой ипотеки составляла 35%, то в январе-марте — 63%.

«В целом, в независимости от структуры выдач, мы отмечаем общий тренд на ускорение процессов оформления ипотечного кредита. Клиенты хотят получать услугу быстро и в дистанционных каналах. Мы к этому стремимся, продолжаем взятый в прошлом году курс на цифровизацию. Как следствие, в прошедшем квартале мы сократили время рассмотрения заявки. К тому же мы повысили лояльность наших партнеров-застройщиков за счет улучшения качества сервиса. Все эти меры способствовали увеличению роста числа заявок и, в последующем, конверсии в выдачи», — прокомментировала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.

Помимо этого, в январе-марте отмечен рост спроса на «Ипотеку по паспорту» — с 4% до 11%. Клиенты предпочитают этот продукт благодаря экономии времени при сборе документов и высокой скорости рассмотрения заявки, отметили в банке.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2023 Специалисты УБРиР отмечают увеличение выдачи дебетовых карт на 60% в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В 2022 год клиенты оформили в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) больше ...

12.01.2023 В УБРиР отметили увеличение выдач ипотечных кредитов на 87% за 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Объем выдачи ипотечных кредитов Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) в ...

01.09.2022 Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов летом вырос в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в ...

08.06.2022 С начала 2022 года в УБРиР в два раза выросло число молодых ипотечных заемщиков

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) увеличивается доля молодежи среди ...

21.02.2022 УБРиР: Объем ипотечных кредитов в 2021 году вырос на 95%

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития зафиксировали повышенную динамику ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (577)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18