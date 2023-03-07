Брусника доставит для своих объектов в России более 250 тыс. саженцев деревьев

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В 2023 году компания Брусника привезет для своих объектов в российских городах более 250 тыс. деревьев из Европы. Первая поставка в количестве 400 штук прибудет уже на этой неделе, сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.



«На этой неделе из Германии выехали первые машины с сиренью, черемухой, можжевельником, иргой, боярышником, вязами и липами. В поставке более 400 растений, отобранных ландшафтными архитекторами Брусники. По нашим расчетам, они прибудут в Россию в конце апреля и отправятся в тюменский «Видный», — говорится в сообщении.





Фото из Telegram-канала «Брусника. Говорит и показывает»



Все саженцы, которые привезут в Россию в этом году, будут использованы для благоустройства проектов девелопера в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте и Подмосковье.