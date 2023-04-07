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Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю не изменились

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 3 по 10 апреля не изменились и составили 61,08 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 и АИ-95 также реализуется по прежним ценам — 46,73 руб. и 50,36 руб. соответственно.

Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,37 руб.

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