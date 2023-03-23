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Вчера, 18:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 673 рубля за кв. метр

По состоянию на 3 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 673 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,5%.

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