Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 673 рубля за кв. метр

По состоянию на 3 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 673 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,5%.