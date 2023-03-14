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Заместитель директора департамента УрФУ за две недели перечислила аферистам почти 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Заместитель директора департамента УрФУ обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные на протяжении двух недель убеждали ее перечислить им средства. Общая сумма ущерба составила 7 млн 920 тыс. руб., сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Так, стало известно, что потерпевшей позвонила девушка и под видом работника «Госуслуг» посоветовала сообщить личные данные, а затем назвать код, который ей придет по sms. Затем с ней связались и рассказали, что кто-то пытается получить доступ к ее данным и кредитной истории. После этого лжесотрудник ЦБ РФ убедила женщину, что на нее пытаются оформить кредиты в разных банках.

Злоумышленники рекомендовали пострадавшей следовать всем инструкциям: снять со счета сбережения, перевести на «безопасные счета», а затем оформить займы, чтобы мошенники не могли получить доступ к ее счетам и была заблокирована возможность оформления на нее кредитов. Женщина так и сделала.

В настоящее время по факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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