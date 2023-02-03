Погрузка на СвЖД за год снизилась на 8%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. С начала 2023 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) погрузили 33,8 млн т грузов. По сравнению январем-мартом прошлого года этот показатель снизился на 7,9%.
Как сообщает пресс-служба компании, сильнее всего за год снизилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 55,1%), химических и минеральных удобрений (на 28,2%), цветной руды и серного сырья (на 14%). Выросла — строительных грузов (на 20,4%).
Грузооборот с начала 2023 года составил 56,6 млрд тарифных тонно-км (+6,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 70,4 млрд тонно-км (+3,9 %).
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