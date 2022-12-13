Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в I квартале увеличилось до 149 штук

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В I квартале 2023 года индекс кранов в Екатеринбурге вырос до 149 после 140 в IV квартале 2022 года, сообщает Уральская палата недвижимости.
Отмечается, что в последние месяцы девелоперы продолжали выводить новые проекты и активно строить жилые комплексы, заложенные ранее.
Добавим, что относительно прошлого года индекс стал меньше на 19%.
Индекс кранов — показатель, отражающий количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов. Является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.
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