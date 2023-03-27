Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга во II квартале увеличилось до 157 штук

Во II квартале 2023 года индекс кранов в Екатеринбурге вырос до 157 после 149 в I квартале этого же года, сообщает Уральская палата недвижимости. Отмечается, что в последние месяцы девелоперы продолжали выводить новые проекты на рынок. Добавим, что относительно прошлого года индекс стал меньше на 14%. Индекс кранов — показатель, отражающий количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов. Является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

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