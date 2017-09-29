ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге продан калужской компании

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Компания «Форум-групп» продала торговый центр «Радуга Парк» в Екатеринбурге. Новым владельцем здания стала калужская «Гранд Лайн — Центр», сообщает «Коммерсантъ».



Компания-покупатель занимается производством строительных металлических конструкций. Ее бенефициары — Юрий Королев и Наталья Чертановская.



Добавим, что по финансовой отчетности юрлицо «Радуги Парка» в 2021 году получило 961,7 млн руб. выручки и 342,1 млн руб. чистой прибыли.