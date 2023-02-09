Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе снизился на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе 2023 года составил 295 млрд 698 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 10,5%.