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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе снизился на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе 2023 года составил 295 млрд 698 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 10,5%.

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