УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В Екатеринбурге закроют движение по проезду от улицы Народной Воли до Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Екатеринбурге с 25 марта до 30 октября 2023 года будет закрыто движение транспорта по проезду от ул. Народной Воли до дома № 38а на ул. Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации города.

На этом участке специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» будут реализовывать проект реконструкции ул. Народной Воли. В частности, строители планируют организовать подходы к пешеходному мосту через реку Исеть.

«Изменение маршрутов движения общественного транспорта в связи с перекрытием не требуется», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2023 В Екатеринбурге с 6 февраля по 30 марта из-за строительных работ перекроют движение транспорта на улице Народной Воли

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В Екатеринбурге закроют проезд для транспортных средств с 6 февраля по 30 марта 2023 ...

03.09.2021 На улицах Горького и Братской в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. На улице Горького в Екатеринбурге на участке между ул. Народной воли и Куйбышева с 25 ...

21.07.2016 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Народной Воли

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2016. Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ на месяц закроет движение ...

26.06.2015 В Екатеринбурге семь дней будут перекрывать часть улицы Народной Воли

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2015. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» семь дней будет ...

22.08.2014 В Екатеринбурге в ночное время закроют движение по улице Шейнкмана

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2014. В Екатеринбурге в ночное время закроют движение по улице Шейнкмана, сообщает ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами
Архив новостей
Март 2023 (237)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18