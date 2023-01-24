В Екатеринбурге закроют движение по проезду от улицы Народной Воли до Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Екатеринбурге с 25 марта до 30 октября 2023 года будет закрыто движение транспорта по проезду от ул. Народной Воли до дома № 38а на ул. Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации города.
На этом участке специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» будут реализовывать проект реконструкции ул. Народной Воли. В частности, строители планируют организовать подходы к пешеходному мосту через реку Исеть.
«Изменение маршрутов движения общественного транспорта в связи с перекрытием не требуется», — говорится в сообщении.
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