Власти Екатеринбурга увеличили финансирование программы по улучшению благоустройства на 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге увеличили объем финансирования муниципальной программы по улучшению благоустройства города на 3 млрд руб. Постановление о внесении изменений в программу «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2021-2025 годы» опубликовано в № 19 газеты «Екатеринбургский вестник» от 7 марта 2023 года.
Общий объем финансирования программы увеличен до 29,7 млрд руб., при этом 22,33 млрд руб. из них поступит из городской казны, еще 6,9 млрд руб. внесет бюджет Свердловской области.
Также были внесены изменения в подпрограмму «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и расположенных на ней инженерных сооружений». Объем финансирования был увеличен на 2,4 млрд руб. и теперь составляет 21 млрд руб.
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