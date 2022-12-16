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Продажи смартфонов и наушников в РФ в начале года сократились на 11%

УрБК, Москва, 09.03.2023. Продажи потребительского телекоммуникационного оборудования (в него входят смартфоны, гарнитуры, наушники и так далее) в РФ по итогам первых семи недель 2023 года сократились на 11,4% в штуках и на 30% — в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Holodilnik.ru.

По данным сервиса, в январе в стране было реализовано 2,3 млн устройств на общую сумму 58,3 млрд руб. Эти на 13,3% и 40% ниже уровня соответствующего периода 2022 года.

По данным бизнес-аналитика ГК «F+ tech-Марвел» Артура Махлаюка, за восемь недель 2023 года продажи потребительской телекоммуникационной электроники упали на 12% в штуках и на 32,5% — в деньгах «из-за ухода с рынка прежних лидеров».

Напомним, что весной прошлого года многие западные производители техники ограничили поставки продукции в РФ, среди них — Apple, Samsung, Dell и другие.

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