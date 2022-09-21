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Вчера, 15:04

В российской строительной отрасли не хватает 200 тыс. специалистов

В российской строительной отрасли не хватает 200 тыс. специалистов. С таким заявлением выступила руководитель кадрового центра Минстроя РФ Елена Сенкевич.

«Текущая потребность — порядка 200 тыс. по строительству и 90 тыс. человек в ЖКХ. Так как мы собираем аналитику по всем субъектам, могу сказать, что из 85 порядка 78 предоставляют информацию. Можно сказать, что цифра, максимально приближенная к действительности», — цитирует ее ТАСС.

Для обеспечения эффективного взаимодействия предприятий, предпринимателей и образовательных организаций будет составлена стратегия кадровой политики в строительной отрасли. Ее планируется представить правительству РФ в следующем году, добавил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

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