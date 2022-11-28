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Вчера, 12:00

ВВП России за 2022 год снизился на 2,1%

За 2022 год ВВП России снизился на 2,1% Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Сильнее всего показатель снизился для оптовой и розничной торговли (минус 12,7%), водоснабжения (минус 8,8%), домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей (минус 6%). Наибольший рост показали сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство (плюс 6,6%), строительство (плюс 5%), гостиницы и предприятия общепита (плюс 4,3%).

Отметим, что на прошлой неделе агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение ВВП России в 2023 году на 1,5%.

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