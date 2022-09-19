Российские банки обяжут использовать надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Российские банки будут должны использовать надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве. Они будут применяться и в течение года после ввода здания в эксплуатацию, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Банка России.



Регулятор отмечает, что при сдаче дома стоимость квартиры по ипотечному договору превышает цену, за которую ее можно продать на вторичном рынке. В связи с этим риск по ипотечным кредитам, обеспеченным недавно построенными квартирами, следует оценивать так же, как по кредитам, выданным на приобретение нового жилья. Также требуется учитывать разницу цен между первичным и вторичным рынками жилья.



«Эта мера будет способствовать накоплению банками запаса капитала по ипотечным кредитам, предоставленным для покупки жилья на первичном рынке», — сообщают в Банке России.