В 2023 году УБРиР планирует нарастить проникновение мобильного банка в клиентскую базу до 85%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) рассказали о планах на текущий год. Одна из ключевых задач — нарастить проникновение мобильного банка в клиентскую базу до 85%, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
«В планах у банка увеличить объемы по потребительскому кредитованию и ипотеке — как одного из локомотивов роста активов. Главным фокусом в 2023 году станет цифровая и омниканальная дистрибуция. Мы сосредотачиваемся на стратегии Digital-First и в наших планах нарастить проникновение мобильного банка до 85% в клиентскую базу», — рассказал руководитель департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.
Президент банка Антон Соловьев подчеркнул, что для достижения поставленных целей у УБРиР есть собственные ресурсы. Кроме того, решению задач поспособствуют и положительные прогнозы с точки зрения макроэкономической ситуации.
«Наша задача воспользоваться наметившейся стабильностью на макроэкономическом уровне и продолжать развивать бизнес. В прошедшем году была создана мощная платформа для движения вперед. Опираясь на этот фундамент, мы сможем достичь целевых показателей по прибыли и рентабельности, заложенных в трехлетнюю стратегию. Для этого есть все предпосылки», — резюмировал Антон Соловьев.
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