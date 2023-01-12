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Погрузка на СвЖД в январе снизилась на 11,5%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе 2023 года составила 11 млн т. Это на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, за год выросла погрузка строительных грузов (на 14,2%). В свою очередь, заметно снизилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 57,4%), химических и минеральных удобрений (на 32,5%) и лома черных металлов (на 30,1%).

Грузооборот за январь 2023 года составил 19,6 млрд тарифных тонно-км (+7,7% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 24,4 млрд тонно-км (+4,6%).

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