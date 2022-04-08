Нормочас в автосервисе: пару слов об особенностях

Названный показатель позволяет говорить об автоматизации определенных мероприятий на предприятии, а также стандартизировать качество сервиса, который предлагает определенная компания. На текущий момент времени нормочас в автосервисе считается основным инструментом аналитики и контроля СТО.
Сперва нужно отметить, что благодаря указанной единице получится измерить трудовые затраты, необходимые для выполнения технического обслуживания автотранспорта. Такой подход позволяет, с одной стороны, стандартизировать ремонтные операции, с другой — оптимизировать работу мастерских и гаражей. Такой подход предлагает ряд неоспоримых преимуществ. Среди самых значимых следует отметить такие как:
Найти оптимальный вариант не проблема, потому что ассортимент предложен серьезным ассортиментом.
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