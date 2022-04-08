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Нормочас в автосервисе: пару слов об особенностях

Названный показатель позволяет говорить об автоматизации определенных мероприятий на предприятии, а также стандартизировать качество сервиса, который предлагает определенная компания. На текущий момент времени нормочас в автосервисе считается основным инструментом аналитики и контроля СТО.

нормочас в автосервисе motordata.net

Какие возможности открывает нормочас?

Сперва нужно отметить, что благодаря указанной единице получится измерить трудовые затраты, необходимые для выполнения технического обслуживания автотранспорта. Такой подход позволяет, с одной стороны, стандартизировать ремонтные операции, с другой — оптимизировать работу мастерских и гаражей. Такой подход предлагает ряд неоспоримых преимуществ. Среди самых значимых следует отметить такие как:

  • — вероятность определить то, какая на самом деле нагрузка на сервис — благодаря тем или иным показателям можно сделать анализ уровня текущей нагрузки СТО, срок, необходимый для пустого бокса, а также оперативность труда работников. Это делает проще аналитику и автоматизацию в автомобильном сервисе цифровой очереди;

  • — учет времени работы инженеров — нормы регламентируют действие тех, кто трудится в мастерской. Это дает возможность оптимизировать все операции и свести к минимуму малоэффективную производительность труда и возможность саботажа;

  • — создание схемы доходов компании — благодаря конкретным стандартам можно определить степень прибыли организации и при надобности оптимизировать издержки труда мастеров и механиков. К тому же, во внимание принимается уровень сложности ремонта и изнашивание определенной составляющей машины. Механикам под силу просчитать расход того или иного случая, определить прибыльность компании;

  • — мало документов. Если купить программу для диагностики автомобилей, получится сэкономить на том, что идет на внутренний документооборот. Кроме того, нормы времени сводят к минимуму объем прайса, делая проще обработку заказ-нарядов и выдачу чеков;

  • — доступный бухучет. Если станции техобслуживания переходят на такую схему трудовой деятельности, отражается цена каждого часа деятельности мастера. Такой подход сокращает расчеты для представителей бухгалтерии и делает проще разработку отчетности.

Найти оптимальный вариант не проблема, потому что ассортимент предложен серьезным ассортиментом.

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