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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 23 января средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 103 тыс. 783 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,7%.

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Сегодня, 14:21 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 103,8 тыс. рублей за кв. метр

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