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В Екатеринбурге с 6 февраля по 30 марта из-за строительных работ перекроют движение транспорта на улице Народной Воли

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В Екатеринбурге закроют проезд для транспортных средств с 6 февраля по 30 марта 2023 года. Движение будет перекрыто на участке улицы Народной Воли — от улицы 8 Марта до улицы Степана Разина, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На данном отрезке улицы специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» проведут работы по реконструкции улицы Народной Воли.

Движение транспорта направят по улицам 8 Марта и Степана Разина.

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