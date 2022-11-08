В Екатеринбурге с 6 февраля по 30 марта из-за строительных работ перекроют движение транспорта на улице Народной Воли

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В Екатеринбурге закроют проезд для транспортных средств с 6 февраля по 30 марта 2023 года. Движение будет перекрыто на участке улицы Народной Воли — от улицы 8 Марта до улицы Степана Разина, сообщает пресс-служба горадминистрации.



На данном отрезке улицы специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» проведут работы по реконструкции улицы Народной Воли.



Движение транспорта направят по улицам 8 Марта и Степана Разина.