Банкротство: доступность процедуры для пенсионеров

Сегодня высокая доступность кредитных продуктов создает серьезные предпосылки для образования у населения соответствующих крупных обязательств. Последние не всегда удается погашать в срок и в полном объеме, что приводит к огромным проблемам. Впрочем, российское законодательство позаботилось о тех, кто не смог изначально примерить предстоящие выплаты на собственные доходы, либо просто попал в сложную ситуацию, лишившись прежнего источника дохода. Речь идет о процедуре банкротства, которая доступна для очень широкого круга лиц. В числе таковых оказываются и те, кто перешагнул пенсионный рубеж. В пожилом возрасте возможности по заработку снижаются, при этом зачастую остаются высокие обязательства перед семьей, в том числе и в материальном плане. Именно поэтому пенсионеры нередко оказываются неплатежеспособными.

Стоит отметить, что банкротство пенсионера на базе закона 127-ФЗ позволяет списать все долговые обязательства, забыть о встречах с коллекторами, приставами, да еще и закрыть судебное дело, если таковое уже возбуждено. Если человек понимает, что у него пропали и в ближайшее время не вернутся возможности по исполнению кредитных обязательств, необходимо прибегать к помощи официально установленной государством процедуры.

Схема действий в подобной ситуации достаточно простая, но важно очень тщательно подойти к работе над каждым пунктом. Прежде всего, необходимо написать соответствующее заявление и подать его в Арбитражный суд. Второй момент может быть реализован сегодня лично, посредством представителя, через интернет или даже по почте. Инструкцию по формированию документа можно найти на тематических онлайн-порталах. Далее требуется подготовить сопроводительные бумаги в виде копий договоров по долговым обязательства, удостоверения личности. Сюда же следует прикрепить копии справки о доходах, списка кредиторов, имущества в стране и за границей и открытых счетов. После этого можно приступать к уплате государственной пошлины и внесению денег на депозит суда для арбитражного управляющего. И если первая сумма составляет порядка 300 рублей, то вторая – 25 тыс. рублей, что неподъемно для обанкротившихся пенсионеров. В этом случае данная категория граждан может рассчитывать на отсрочку платежа: требуется подать еще до первого заседания суда соответствующее ходатайство. В завершение процедуры необходимо уведомить о своих намерениях кредиторов: сделать это можно через сайт Федресурс и газету Коммерсантъ.

Избежать всех текущих хлопот по банкротству пенсионеры могут, обратившись к услугам специализированных компаний. Профессионалы грамотно подходят к подготовке всех необходимых документов и к защите интересов заявителей в суде.