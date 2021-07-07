Банкротство: доступность процедуры для пенсионеров

Сегодня высокая доступность кредитных продуктов создает серьезные предпосылки для образования у населения соответствующих крупных обязательств. Последние не всегда удается погашать в срок и в полном объеме, что приводит к огромным проблемам. Впрочем, российское законодательство позаботилось о тех, кто не смог изначально примерить предстоящие выплаты на собственные доходы, либо просто попал в сложную ситуацию, лишившись прежнего источника дохода. Речь идет о процедуре банкротства, которая доступна для очень широкого круга лиц. В числе таковых оказываются и те, кто перешагнул пенсионный рубеж. В пожилом возрасте возможности по заработку снижаются, при этом зачастую остаются высокие обязательства перед семьей, в том числе и в материальном плане. Именно поэтому пенсионеры нередко оказываются неплатежеспособными.
Стоит отметить, что банкротство пенсионера на базе закона 127-ФЗ позволяет списать все долговые обязательства, забыть о встречах с коллекторами, приставами, да еще и закрыть судебное дело, если таковое уже возбуждено. Если человек понимает, что у него пропали и в ближайшее время не вернутся возможности по исполнению кредитных обязательств, необходимо прибегать к помощи официально установленной государством процедуры.
Схема действий в подобной ситуации достаточно простая, но важно очень тщательно подойти к работе над каждым пунктом. Прежде всего, необходимо написать соответствующее заявление и подать его в Арбитражный суд. Второй момент может быть реализован сегодня лично, посредством представителя, через интернет или даже по почте. Инструкцию по формированию документа можно найти на тематических онлайн-порталах. Далее требуется подготовить сопроводительные бумаги в виде копий договоров по долговым обязательства, удостоверения личности. Сюда же следует прикрепить копии справки о доходах, списка кредиторов, имущества в стране и за границей и открытых счетов. После этого можно приступать к уплате государственной пошлины и внесению денег на депозит суда для арбитражного управляющего. И если первая сумма составляет порядка 300 рублей, то вторая – 25 тыс. рублей, что неподъемно для обанкротившихся пенсионеров. В этом случае данная категория граждан может рассчитывать на отсрочку платежа: требуется подать еще до первого заседания суда соответствующее ходатайство. В завершение процедуры необходимо уведомить о своих намерениях кредиторов: сделать это можно через сайт Федресурс и газету Коммерсантъ.
Избежать всех текущих хлопот по банкротству пенсионеры могут, обратившись к услугам специализированных компаний. Профессионалы грамотно подходят к подготовке всех необходимых документов и к защите интересов заявителей в суде.
Бывает так, что у человека возникают те или иные финансовые проблемы. Для их решения он зачастую берет кредит в банке ...01.09.2020 В России вступил в силу закон об упрощении процедуры банкротства граждан
УрБК, Москва, 01.09.2020. С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве», которые дают ...04.09.2019 Минэкономразвития предлагает снизить стоимость банкротства физлиц до 10 тыс. рублей
УрБК, Москва, 04.09.2019. Минэкономразвития предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тыс. ...01.03.2011 «РБК daily», Альберт Кошкаров и Кирилл Ячеистов: Банкротству банка ВЕФК помешали пенсионеры
Вчера глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов объяснил, почему нельзя было банкротить банк ...18.03.2010 Председатель Правительства РФ Владимир Путин поручил активизировать работу по принятию закона о банкротстве физических лиц
УрБК, Москва, 18.03.2010. Председатель Правительства РФ Владимир Путин поручил внести в Государственную Думу РФ ...