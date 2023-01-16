УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Спрос на новостройки в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года вырос на 13% по сравнению ...

Спрос на новостройки в Екатеринбурге за квартал вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в III квартале вырос на 21%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца ...

Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год сократился на 21%

В Екатеринбурге за год спрос на квартиры в новостройках вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2021. В Екатеринбурге в III квартале 2021 года спрос на квартиры в новостройках вырос на 36% ...