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16.01.2023

Спрос на новостройки в Екатеринбурге за квартал вырос на 13%

Спрос на новостройки в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года вырос на 13% по сравнению с предыдущим кварталом того же года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Среди российских городов наибольший рост спроса на новостройки за указанный период наблюдался в Томске (+57%), Рязани (+46%), Туле (+43%), Симферополе (+32%) и Ярославле (30%).

Помимо этого, цены на жилье в новостройках уральской столицы за квартал увеличились на 0,3%. Среди городов РФ наибольший рост стоимости зафиксирован в Симферополе (+8%), Краснодаре и Новосибирске (по +7%).

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