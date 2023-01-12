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12.01.2023

Погрузка на СвЖД в 2022 году снизилась на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД)в 2022 году составила 141,2 млн т, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году (и на 0,3% выше показателя 2019 года).

Как сообщает пресс-служба компании, сильнее всего за год на СвЖД снизилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 49,2%), химических и минеральных удобрений (на 30,6%) и лесных грузов (на 18,8%). В то же время заметно выросла погрузка строительных грузов (на 26,2%).

Грузооборот в прошлом году вырос на 3,9% и составил 223,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,6%, до 282,2 млрд тонно-км.

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