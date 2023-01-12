На Среднем Урале с конца декабря 2022 года сильнее всего подорожали огурцы

С конца декабря 2022 года по 9 января 2023 года в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 8,64%, до 181,37 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, за указанный период подорожали репчатый лук (на 6,7%, до 35,18 руб. за кг), свежие помидоры (на 4,88%, до 155,98 руб. за кг), водка (на 2,52%, до 663,99 руб. за л), вареная колбаса (на 2,4%, до 493,92 руб. за кг), баранина (кроме бескостного мяса) (на 1,99%, до 635,33 руб. за кг), а также бананы (на 1,68%, до 108,17 руб. за кг).



Заметнее всего подешевели овощные консервы для детского питания (на 3,01%, до 582,01 руб. за кг), шлифованный рис (на 1,25%, до 127 руб. за кг), а также байховый черный чай (на 1,18%, до 1 тыс. 178,56 руб. за кг).