Корпоративный университет ТМК2U обучил в 2022 году 900 сотрудников компаний-партнеров

УрБК. Екатеринбург. 28.12.2022. Корпоративный университет Трубной Металлургической Компании (ТМК) ТМК2U в 2022 году организовал более 40 обучающих и оценочных мероприятий для внешних заказчиков. Студентами ТМК2U стали 900 сотрудников компаний-партнеров. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.



В число основных заказчиков вошли предприятия энергетической отрасли, для которых было проведено обучение по профильным программам, связанным с эксплуатацией трубной продукции ТМК. Также ТМК2U провел образовательные мероприятия и бизнес-встречи для компаний транспортного машиностроения, финансовой сферы, девелопмента, образовательных организаций и IT-компаний. Среди продуктов, которые выбирают внешние заказчики – программы для формирования технических и управленческих навыков, электронные курсы, а также услуги по оценке компетенций.



В 2023 году планируется нарастить число клиентских проектов в том числе за счет разработки образовательных программ и HR-процессов с нуля под нужды заказчиков. Еще одно направление развития – укрепление сотрудничества с профильными вузами, а также проведение конференций и рабочих встреч для формирования профессиональных бизнес-сообществ и укрепления позиций на рынке образовательных и HR-услуг.



«ТМК2U за пять лет стал мощным образовательным инструментом, который обеспечивает потребности компании в подборе и подготовке кадров под проекты развития. Наш уровень компетенций позволил успешно выйти на внешний рынок, занять нишу отраслевых обучающих программ для специалистов и руководителей, доказать свою эффективность в формировании гибких навыков и профессиональных компетенций и решении других HR-задач. Для компании и ТМК2U эта работа – не только диверсификация бизнеса, но и, прежде всего, возможность лучше узнать потребности партнеров, получить независимую оценку и укрепить свой потенциал», – сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.



ТМК2U был создан в 2017 году для обеспечения непрерывного развития сотрудников компании. Сегодня в арсенале корпоративного университета более 400 обучающих программ и свыше 370 электронных курсов. В 2020 году университет заявил о готовности предложить внешним заказчикам свои программы обучения, услуги по оценке персонала и проведение социологических исследований. Эту работу в структуре ТМК2U ведет Центр клиентских программ.