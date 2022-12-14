Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Свердловской области будет внедрена единая информационная система мониторинга социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
Электронная площадка объединит уже имеющиеся информационные системы в единое пространство, что даст возможность быстрее и точнее принимать управленческие системы за счет целостной информационной картины.
Цифровая платформа создается для достижения целей национального проекта «Цифровая экономика РФ» в сфере государственного управления. Площадка обеспечит информационный обмен ведомственных систем между собой и бесшовный переход пользователей из одной информационной системы в другую. Система даст возможность собирать, хранить и анализировать различные показатели социально-экономического развития Свердловской области. Для этого в платформу будут включены несколько взаимодействующих подсистем, содержащих данные о разных сферах жизни.
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