А гуру ли иные «гуру»?

С начала века в России растет спрос на обучение «правильной» и «успешной» жизни. Вслед за переводами книг иностранных «гуру» на российский рынок вышли и отечественные специалисты — коучи, бизнес-тренеры, персональные наставники в различных сферах.



Некоторые их них специализировались на продвижении бизнес-идей, высокотехнологичных услуг, майнинга и финансовых пирамид, франчайзинговых сетей. Другие учили «общей успешности», начиная с психологических практик и НЛП и заканчивая «разговорами со вселенной» и «запросами к бытию». Третьи специализировались на отдельных навыках, без которых нельзя было стать успешным мужчиной или женщиной.



Количество обучаемых подобным практикам росло в геометрической прогрессии, и цель учеников была простой — обучать таких же. То есть ходившие в многочисленные «школы» и «академии» потом пытались с разной степенью успешности организовать свои собственные «школы» и «академии».



Их количество стало превышать все разумные мерки, обучение продвигалось по всем соцсетям и медиаканалам и создавало столько информационного шума, что скоро представители отрасли получили почти официальное название — «инфоцыгане».



Экономические потрясения, связанные с эпидемией ковида, локдауном, внешнеполитическими событиями 2022 года, изменили спрос на услуги «учителей правильной жизни». Но «профессия» не исчезла — специалисты продолжают предлагать гражданам свои навыки и умения.



Тренд последнего времени — тренеры и консультанты, которые «ведут» клиентов и за вознаграждение, доходящее до сотен тысяч рублей за период, «помогают» продвигать бизнес и делать продажи самозанятым людям — так сказать, «открывают бизнес-чакры».



Среди экспертов по успешности присутствуют люди, которым на самом деле есть чем поделиться, у них сотни тысяч подписчиков в соцсетях, они мелькают на обложках федеральных журналов и выступают по телевидению в качестве экспертов, собирают полные залы. Обычно у таких тренеров есть и соответствующий бэкграунд — образование, профильная работа, компетенции. Их портфолио публичное и доступно всем. В последнее время стало модным делать публичными и суммы заработков, что является дополнительной мотивацией для последователей.



Для бизнес-тренера три составляющие — бэкграунд, медийность, публичное портфолио — и есть признаки, по которым можно отличить тренера, находящегося на вершине пирамиды, от того, кто только хочет пройти вверх по пищевой цепочке.



В качестве примера мы исследовали «Первую академию дорогих экспертов». Ее «основательница», она же и автор «Технологии продаж на высокий чек клиентам премиум-сегмента», — Юлия Лепаловская.



У «Первой академии дорогих экспертов» есть сайт, телеграм-канал, группы в соцсетях. Стоимость услуги по личной консультации доходит до 20 тыс. руб. за час.



«Если вы желаете продавать свои знания дорого, имея достаточно свободного времени на себя и позволять себе то, что вам хочется, становитесь участником этой программы. По статистике при внедрении этой Технологии выходят на сумму в 1 млн руб. без большой команды, без большой базы подписчиков», — сообщает ментор (как она себя называет).



Стоит отметить, что всю информацию ученики получают в формате онлайн, то есть образовательный процесс не требует постоянных затрат: аренды помещения, лицензии и прочих атрибутов образовательного учреждения.



По информации на сайте «Первой академии», предлагается пройти курс обучения по продаже знаний в течение семи недель за 199 тыс. руб. или с доступом в VIP-чат и прочими бонусами за 350 тыс. руб. Оплатить обучение можно онлайн, однако деньги поступают не напрямую на счет ИП Лепаловская Ю.Н., а посреднику — платежной системе ООО «Продамус».



ИАА «УралБизнесКонсалтинг» решило узнать, откуда экспертка (редакция считает данный феминитив корректным применительно к конкретному случаю) получила свой опыт в бизнесе и на основании чего строит обучение третьих лиц, позиционирует себя как успешный тренер и ментор. Редакция использовала только открытые, публичные данные, доступные любому через поисковые системы.



Бэкграунд



Путь Юлии Лепаловской к карьере «гуру» был непрост. В 2010 году телефон Юлии был указан в качестве контактного в объявлении о продаже «турфирмы с расширенным спектром услуг: все виды туризма (отдых, лечение, деловые мероприятия)». Купить готовый бизнес предлагалось всего за 150 тыс. руб. «в связи с переездом собственника».



В 2018 году Юлия Лепаловская открыла ИП на свое имя, которое, согласно кодам ОКВЭД, занималось «деятельностью в области фотографии». Спустя два года ИП было закрыто.



«Я в качестве инвестора и предпринимателя в разные годы участвую в разных проектах. Так, например, являлась собственником ООО «Навигатор групп» — компании, которая занималась недвижимостью за рубежом, эмиграцией, образованием и туризмом. Например, был период, когда я инвестировала в свое образование по фото, а далее занималась этой деятельностью (фотосъемки, организации фотопроектов, составление визуальных концепций, обучение фотоискусству, обучение позированию)», — призналась предпринимательница. По имеющимся данным в открытых источниках, ООО «Навигатор групп» могло было быть зарегистрировано в квартире в Екатеринбурге, в доме по улице Ангарской.



Тем не менее в интернете до сих пор есть объявления от фотографа Юлии Лепаловской, ассоциированные с ее номером телефона, в которых предлагаются фотоуслуги широкого спектра. Хотя сама Юлия Лепаловская утверждает, что не оказывает услуги фотографа «уже несколько лет».



19 августа 2022 года Ю. Лепаловская снова открыла ИП, основным видом деятельности которого является «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки».



Но предоставлять образовательные услуги основательница «Академии» начала намного раньше. Так, на сайте опубликован отзыв, датированный 6 июля, в котором говорится, что автор отзыва прошел обучение более полугода назад. Как указывает сама Юлия Лепаловская, закон ей это не запрещает.



«Изменение хозяйствующего субъекта закон допускает осуществлять в разных ситуациях, например, при предполагаемых изменениях по прибыли. Отзывы, которые вас интересуют, получены не в рамках работы за плату», — отметила Юлия Лепаловская.



Почему отзывы, полученные «не в рамках работы за плату», используются в рекламе платных услуг, не до конца понятно. Более того, возникает подозрение, что они вообще могут вводить потенциальных потребителей услуг Юлии в заблуждение, ведь люди пришли на сайт, чтобы узнать именно о качестве ее платных услуг.



В качестве действующего адреса офиса на странице Юлии Лепаловской в социальной сети «ВКонтакте» указано, что организация находится на 1-м Красногвардейском проезде, д. 21, стр. 1. Это престижное офисное здание в центре «Москва-Сити». Однако никакого офиса у Юлии Лепаловской в этом здании нет. Как объяснила основательница «Первой академии дорогих экспертов», адрес был подтянут геотегами в момент создания группы. Из ответов Юлии складывается ощущение, что никакого офиса у нее нет, и работает она из дома.



«Моя деятельность в текущее время — это онлайн-образование, в законе отсутствует норма, обязывающая вести деятельность в офисном помещении. Онлайн-образование также не обязывает работать в каком-либо конкретном городе, соответственно, я работаю как в России, так и за рубежом», — отмечает Юлия Лепаловская.



Однако наиболее интересной представляется информация об образовании «ментора высокооплачиваемых экспертов, наставников и помогающих практиков». На своей странице на платформе TenChat Юлия Лепаловская указала, что имеет высшее образование. Однако вуз и специальность здесь не уточняются. На вопрос, какое образование у «автора технологии продаж» имеется для того, чтобы вести деятельность в качестве «консультанта в премиум-сегменте, разработчика востребованных инфопродуктов, автора продуктов для управленческой аудитории», ментор перечислила ряд «бизнес-образований» — на деле авторских курсов других «коучей» и «гуру», не имеющих статуса высшего образования государственного образца.



«Данных образований достаточно ввиду отсутствия в законе норм, обязывающих получить какое-то «особенное» образование», — поясняет нам «гуру» без профильного образования, планирующая получать за свои консультации по 20 тыс. руб. за сеанс.



Относительно используемого термина «академия» Юлия Лепаловская также сообщила, что «законодательством не запрещено использовать наименование «академия», не будучи высшим учебным учреждением в классическом понимании».



«Я веду деятельность в качестве ИП. Один из результатов деятельности — это Проект «Первая Академия». В публичных источниках именно так и указано — Проект «Первая Академия» — информация, о том, что это наименование организации или учебное учреждение, отсутствует. Законодательством не запрещено использовать наименование «Академия» в наименовании проектов», — считает Юлия Лепаловская, фактически подтверждая, что ее «академия» на самом деле академией в привычном значении этого слова, то есть научным и учебным учреждением, не является.



Медийность



Редакции удалось найти в открытом доступе запись Юлии Лепаловской с двумя просмотрами из трансляции ZOOM на аккаунте с 19 подписчиками, в телеграм-канале у ментора — 562 подписчика (на момент написания статьи, видео и скриншоты страницы есть в распоряжении реакции).



Кроме этого, существует сюжет в архивах «Областного телевидения» о том, что в Екатеринбурге коллекторы устроили информационную атаку на женщину, которая не брала кредитов.



«Проблемы у свердловчанки начались после того, как она сменила номер телефона. У нее зазвонил телефон. И дальше, как в стихах Чуковского, — такая дребедень целый день. По шесть, а иногда и по одиннадцать раз за сутки, рассказывает Юлия Лепаловская, ей звонят коллекторы. Просят вернуть долги по кредиту в «Альфа-Банке», оформленные на имя неизвестного мужчины», — говорится в сюжете.



Другие источники в интернете ассоциируют Юлию Лепаловскую с частными объявлениями по сделкам и управлению МКД в районе Сортировки.



Сама Юлия Лепаловская рассказывает, что была героиней множества сюжетов на телевидении, начиная с передачи «Человек и закон» и заканчивая сюжетом о падении с самоката в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.



Портфолио



«Консультант в премиум-сегменте, разработчик востребованных инфопродуктов, автор продуктов для управленческой аудитории, ТОП-менеджеров и первых лиц компаний» подчеркивает, что имеет солидный опыт работы на другие компании и организации.



«Являлась руководителем управляющих компаний, сотрудником администрации Екатеринбурга. Заказчики также через посредников и напрямую в разные периоды — JaguarLandRover, УГМК, ОАО ТД ЦУМ. Также компании в ОАЭ, Европе», — указала ментор.



Но указанное «сотрудничество» «с организациями международного уровня, высокопоставленными чиновниками, крупными бизнесменами и представителями власти», как выяснилось в ходе общения с основательницей «Первой академии дорогих экспертов», не затрагивало тренингов или обучения.



При общении с Юлией выяснилось, что все эти «заказчики» никогда не получали от нее именно образовательных услуг. Так, с «компаниями из ОАЭ, Европы и Кипра» Юлия «сотрудничала» «в период деятельности, когда являлась собственником ООО «Навигатор групп», то есть, видимо, просто продавала туда туры.



«На каком основании сделан вывод, что чиновники проходили тренинги, и что я веду тренинги? Я не предоставляла информации о ведении тренингов», — отметила Юлия Лепаловская. О каком формате «сотрудничества» с чиновниками и руководителями идет речь, не до конца понятно, но ясно, что не в качестве бизнес-тренера или ментора, поэтому учитывать опыт сотрудничества с ними при оценке ее деятельности как «ментора», очевидно, не имеет смысла.



По итогам исследования источников и общения с самой Юлией Лепаловской ее бэкграунд, медийность и портфолио так и остались загадкой. «Консультант в премиум-сегменте, разработчик востребованных инфопродуктов, автор продуктов для управленческой аудитории, ТОП-менеджеров и первых лиц компаний» не имеет профильного высшего образования, ведет курсы из дома, а большая часть ее «портфолио» никак не связана с текущей деятельностью.



Учитывая, что на вопрос о том, как определяется стоимость ее услуг, Юлия Лепаловская ответила: «Рыночная стоимость в конкретной сфере, а также уровень личных компетенций», ее компетенции и эффективность остались секретной составляющей ее бизнеса.



Этот пример показывает — пристальный анализ компетенций персонального тренера и ментора является основным фактором до перечисления денег на счета той или иной «академии», «бизнес-центра» или «гуру». Потом, скорее всего, будет поздно.