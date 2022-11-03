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Первую новогоднюю ярмарку в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге посетили более 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Более 1 тыс. посетителей привлекла 24 и 25 декабря первая новогодняя ярмарка в креативном кластере «Домна», организованная Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) при содействии администрации Екатеринбурга. Участие в ней приняли более 15 мастеров и производителей Свердловской области, а также представительства Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба кластера.

«Ярмарка показала, что кластер на улице Вайнера, 16 прочно вписался в жизнь Екатеринбурга. За полгода работы это место полюбилось горожанам, гостям города, креативным предпринимателям, которые воплощают свои проекты при помощи «Домны» или в ее стенах», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В ходе ярмарки прошло порядка 20 бесплатных мастер-классов для детей и взрослых, а также викторины и розыгрыш призов. Отдельное пространство было выделено для национальных экспозиций — представительств стран, которые поддержали ярмарку своим участием.

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