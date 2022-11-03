Первую новогоднюю ярмарку в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге посетили более 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В рамках 17 сезона Недели моды в Екатеринбурге 10 ноября 2022 года состоится круглый ...

В рамках Недели моды в Екатеринбурге обсудят импортозамещение и продвижение производителей одежды в торговых сетях Урала

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. В ...

В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK

В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. С 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет Неделя моды в Екатеринбурге. ...