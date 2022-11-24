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Вчера, 11:22

Банк России в ноябре заблокировал более 110 тыс. номеров мошенников

УрБК, Москва, 20.12.2022. По инициативе Банка России в ноябре было заблокировано более 110 тыс. номеров мошенников. Это рекордное месячное значение с 2019 года, то есть за весь период сотрудничества регулятора и операторов связи по противодействию телефонному мошенничеству. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

За три прошедших квартала ЦБ инициировал блокировку почти 500 тыс. телефонных номеров, которые применяли злоумышленники. Это примерно в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добавим, что, по данным регулятора, за январь-сентябрь кибермошенники присвоили свыше 10 млрд руб. Это также рекордный уровень в годовом выражении.

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