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Вчера, 16:58

Госдума весной может рассмотреть законопроект о легализации майнинга

УрБК, Москва, 19.12.2022. Законопроект о легализации майнинга может быть рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Об этом рассказал председатель профильного думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока не пропустили, согласование идет. В декабре, видимо, законопроект в первом чтении рассмотрен не будет. Поскольку требуется досогласование позиций, на рассмотрение Госдумы, скорее всего, он будет вынесен в весеннюю сессию», — цитирует его «Прайм».

Депутат предполагает, что нововведение внедрит майнинг криптовалют в правовое поле. Это даст возможность сформировать правоприменительную практику, которая также позволит обеспечить дальнейшее комплексное регулирование вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

В законопроекте предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение нормы будет федеральный орган исполнительной власти, который уполномочит кабмин. В то же время по документу запрещается реклама криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

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