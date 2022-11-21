Госдума весной может рассмотреть законопроект о легализации майнинга

УрБК, Москва, 19.12.2022. Законопроект о легализации майнинга может быть рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. Об этом рассказал председатель профильного думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Пока не пропустили, согласование идет. В декабре, видимо, законопроект в первом чтении рассмотрен не будет. Поскольку требуется досогласование позиций, на рассмотрение Госдумы, скорее всего, он будет вынесен в весеннюю сессию», — цитирует его «Прайм».
Депутат предполагает, что нововведение внедрит майнинг криптовалют в правовое поле. Это даст возможность сформировать правоприменительную практику, которая также позволит обеспечить дальнейшее комплексное регулирование вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.
В законопроекте предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение нормы будет федеральный орган исполнительной власти, который уполномочит кабмин. В то же время по документу запрещается реклама криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
УрБК, Москва, 21.11.2022. В Госдуму внесен законопроект, по которому запрещается реклама криптовалют в России. Майнинг ...14.06.2018 Правительство РФ сегодня обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста
Правительство РФ подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Как следует из сообщения на сайте ...22.12.2017 Более 100 российских страховщиков могут уйти с рынка при повышении требований к уставному капиталу
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Банк России письмо с предупреждением о ...23.01.2015 В России могут отменить бесплатные аборты
Госдума РФ в ближайшее время рассмотрит законопроект об отмене бесплатных абортов. Об этом в интервью «Русской службе ...08.04.2013 В Госдуму внесен законопроект о потребительском кредитовании
УрБК, Москва, 08.04.2013. Депутат Госдумы, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков внес в ...