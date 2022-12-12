Среднему Уралу не хватает работников

В Свердловской области наблюдается кадровый голод: число резюме на одну вакансию ниже нормы и продолжает снижаться. Сильнее всего он выражен среди «синих воротничков», медиков и в банковской сфере. Тем временем по всей России наблюдается увеличение среднего возраста соискателя в ряде профессий и изменение соотношения по полу. При этом трудящееся население держится за свои рабочие места.



Согласно исследованию hh.ru, по итогам ноября на Среднем Урале на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в октябре — 3,7. Все это — при норме в 5-6 резюме. В последний месяц осени в регионе насчитывалось 35,2 тыс. вакансий и 123,7 тыс. активных резюме.



«Уровень конкуренции за рабочие места в Свердловской области снижается уже пятый месяц подряд. Так, еще в июле на вакансию приходилось 4,3 резюме. Можно говорить о том, что в регионе продолжает нарастать кадровый голод. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.



Сильнее всего дефицит кадров виден в таких сферах, как «Добыча сырья» (0,3 резюме на вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,3), «Рабочий персонал» (0,6), «Строительство, недвижимость» (0,7), «Медицина, фармацевтика» (0,7). По 1,2 резюме на вакансию приходится на разделы «Автомобильный бизнес», «Производство», «Госслужба, НКО».



Наименее нехватка кадров выражена в сегментах «Управление персоналом» (4 резюме на вакансию), «Административный персонал» (4,3) и «Юристы» (5,5).



О том, что этот год для рынка труда отличается от предыдущих кризисов, говорится и в исследовании SuperJob, относящемся ко всей России.



«То, что происходит сегодня, можно назвать уникальной ситуацией: мы видим не приток, как было в 2008 или 2014 годах, а, напротив, сокращение числа резюме. Люди, у которых есть стабильная или хотя бы относительно стабильная работа, отказываются от планов смены места работы, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать персонал. А впереди еще очередное дно демографической «ямы» как следствие низкой рождаемости 90-х годов», — говорят авторы.



Изменения наблюдаются также в соотношении резюме мужчин и женщин для профессий, где не требуется значительная физическая сила. Так, доля соискателей женского пола за девять месяцев выросла на 5-6% среди курьеров и комплектовщиков. Аналогичные изменения наблюдаются среди специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам. У специалистов отделов сбыта доля женщин и вовсе выросла с 45% в марте до 51%.



Также в исследовании отмечается, что у мужчин-соискателей вырос средний возраст. На три года «постарели» администраторы, инженеры КИПиА и механики, на два — охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ. Причем подчеркивается, что возрастных соискателей не стало больше — наоборот, число соискателей моложе 45 лет сократилось. Мужчины призывного возраста стали меньше менять работу по разным причинам: в первую очередь в связи с отсрочкой от мобилизации и стабильной работой предприятия. Исключением стали только программисты, где средний возраст разработчиков за девять месяцев (с марта) снизился с 38 до 37 лет.



«Очевидно, что спецоперация уже привела к значительным изменениям на рынке труда. Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук», — сказано в исследовании.



В SuperJob добавили, что большинство компаний отказываются от каких-то гендерных стереотипов. Плюс они стали чаще принимать на работу людей по рекомендациям своих сотрудников и приглашать вернуться уволившихся. По мнению авторов портала, это говорит о том, что преимущество на рынке труда получают работодатели, способные быстрее сориентироваться и «отказаться от лишних барьеров в найме».



Об изменении структуры рынка труда высказались и в Банке России.



«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», — говорится в одном из пресс-релизов регулятора.



В итоге сложилась ситуация, когда нехватка людей в традиционно дефицитных профессиях, таких как медицина, и рабочих специальностей наслоилась на глобальные проблемы. Рынок труда переживает структурные изменения, особенно по возрастному и половому составу. Трудоспособные граждане же предпочли «держаться» за свои места, что сказалось на динамике рынка.