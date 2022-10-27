Ставку заморозят до следующего года

В пятницу, 16 декабря, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно последнему опросу газеты «Известия», все 12 экспертов прогнозируют сохранение текущей ключевой ставки на уровне 7,5%. Аналогичными ожиданиями поделились и опрошенные УрБК экономисты.



Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев назвал базовым сценарием сохранение ключевой ставки на текущем значении. Менее вероятным считается умеренное снижение, маловероятным — повышение.



«Доходности гособлигаций на участке кривой до пяти лет снизились относительно октября, но в ЦБ отмечают исчерпание разовых дезинфляционных факторов и усиление проинфляционных, связанных с ситуацией на рынке труда», — отмечает эксперт.



Директор по инвестициям УК «Восток-Запад» Александр Лавров указывает, что при текущих экономических факторах ключевая ставка вряд ли изменится.



«Инфляция за ноябрь — 0,37%. ЦБ ожидает инфляцию по итогам года 12-12,4%. Максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, за два месяца поднялась с 6,541% до 7,295%. Существенных изменений в доходности ОФЗ за последний месяц не наблюдается. На фоне данных факторов не ожидаем изменения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, останется 7,5%», — заявил он.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая назвала главными причинами сохранения текущего значения ключевой ставки высокий уровень неопределенности, контраст между текущим пониженным уровнем инфляции и проинфляционными рисками, которые, как постоянно подчеркивается в материалах ЦБ, преобладают в среднесрочной перспективе.



«К этим рискам относятся мягкая бюджетная политика и возможное увеличение бюджетного дефицита текущего и будущего года даже по сравнению с заложенными в бюджет параметрами; ограничения потенциала экономики со стороны рабочей силы, технологий, инвестиционного импорта; возможное ускорение роста зарплат из-за дефицита рабочей силы в ряде отраслей, обострившегося из-за мобилизации и миграционного оттока; риски для курса рубля из-за растущей угрозы глобальной рецессии (что уже сказывается на быстром снижении мировых цен на нефть) и влияния вступающего в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты в сочетании с потолком цен», — указывает она.



Однако в первую очередь реализация проинфляционных рисков будет зависеть от потребительской активности, которая пока остается очень зажатой, добавила эксперт. Если домохозяйства будут снижать высокую норму сбережений к более нормальным значениям, инфляционное давление может быстро начать расти, и тогда может потребоваться повышение ключевой ставки. Если потребительская активность останется низкой, часть инфляционных рисков не реализуется и текущие аннуализированные темпы инфляции будут оставаться ниже целевых 4%, то регулятор может вернуться к снижению ключевой ставки. Но, чтобы это все увидеть, потребуется время, поэтому пока показатель останется в нейтральной зоне относительно прогнозируемой Банком России инфляции — 5-7%.



На проинфляционные риски указывает и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Они остаются высокими, особенно после повышения тарифов ЖКХ на 9% в декабре, когда начали расти не только инфляционные ожидания, но и сама инфляция. В то же время цена на нефть Urals из-за введенного Западом «потолка цен» снизилась, что создает риски для доходов российского бюджета. Если дефицит бюджета окажется больше прогнозируемого, это может сказаться на росте инфляции.



«Одновременно мы считаем, что для повышения ключевой ставки поводов тоже пока нет. В целом годовая инфляция потребительских цен остается под контролем, и в ноябре, согласно данным Росстата, она показала замедление, опустившись до 11,98%. Поэтому, хотя проинфляционных факторов в экономике России сегодня мы видим больше, чем дезинфляционных, мы считаем, что о резком росте инфляции выше значений ноября говорить не приходится», — заключила эксперт.



Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко добавил, что годовая инфляция замедляется, но инфляционные ожидания остаются повышенными, устойчивой тенденции к их снижению не наблюдается. В таких условиях ключевая ставка, вероятнее всего, сохранится.



«В то же время регулятор может ужесточить сигнал в отношении своих дальнейших действий по ставке из-за усиления инфляционных рисков со стороны бюджетной политики. Этому будет способствовать повышение оценки дефицита федерального бюджета на конец текущего года (с 0,9% до 2% от ВВП). В следующем году проинфляционные риски на фоне расширения бюджетного дефицита могут быть усилены сокращением валютной выручки из-за санкционных ограничений на экспорт (с соответствующим ослаблением рубля)», — считает он.



Эксперт также отметил, что возврат к смягчению монетарной политики Банка России возможен только при формировании устойчивой тенденции снижения инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий бизнеса.



«В 2023 году, если цены на нефть сильно не обвалятся, и если мировая экономика не войдет в глубокую рецессию, а также если не будет серьезных геополитических ухудшений, ключевая ставка ЦБ РФ, по нашему прогнозу, может быть снижена к концу 2023 года до 6-6,5%», — выдвинула прогноз на следующий год Н. Мильчакова.



А. Короев утверждает, что регулятор не будет спешить двигаться в том или ином направлении, консервативно оценивая новые данные по инфляционным ожиданиям и другие важные аспекты.



«На мой взгляд, в отсутствии новых потрясений для экономики РФ и наступления более явного охлаждения мировой экономики на фоне подъема ставок в развитых странах у ЦБ может появиться возможность вернуться к снижению ставки во II квартале или позднее — во II полугодии 2023 года», — подытожил он.



Напомним, что 28 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Данное решение было принято на фоне санкций, которые стали вводить в отношении России западные страны. После укрепления курса рубля регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. В апреле Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. В конце того же месяца ставку опустили до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, 22 июля — до 8%, 16 сентября — до 7,5%. Оставили ее на том же уровне 28 октября. Отметим, что исторический минимум ключевой ставки составляет 4,25%. Он был достигнут летом 2020 года.



Фото с сайта cbr.ru