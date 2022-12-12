ММК ввел новую информационную систему для моделирования технологии производства

УрБК, Магнитогорск, 15.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал применять собственную информационную систему предиктивной аналитики качества продукции. С помощью технологии машинного обучения новая цифровая разработка анализирует исторические данные испытаний, а также за счет нее специалисты могут смоделировать любую техническую идею без материальных затрат на выплавку и прокатку металлопродукции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Информационная система предиктивной аналитики качества продукции — это виртуальная платформа с большой мощностью. Такая система содержит в себе базу технологических параметров, сформированных за 10 и более лет. Вдобавок в ней собраны сведения по сталеплавильному переделу, производству горячих и холодных цехов, результаты аттестации и механических испытаний.



Новая программа обеспечит проведение автоматизированной обработки данных с применением машинного обучения и элементов искусственного интеллекта. Работа с помощью предиктивной аналитики снизит число брака и несоответствий, улучшит потребительские свойства продукции, сделает нормативы точнее, позволит откорректировать технологические параметры. Вдобавок это даст освоить новую продукцию, повысит производительность, уменьшит затраты. Так называемый цифровой полигон для моделирования обеспечит экономию материальных и человеческих ресурсов, а к тому же поможет не задействовать все промышленные мощности при апробации. Специалисты ММК смогут вносить свои исправления в действующую технологию производства и при этом получить продукцию наивысшего качества.



Разработку системы предиктивной аналитики научно-технический центр комбината и специалисты «ММК-Информсервис» производили посредством «открытого кода», чтобы добиться импортонезависимости IT-технологий, в том числе роста внутренних компетенций.



Система предиктивной аналитики качества продукции является претендентом на звание «Цифровой проект года» корпоративного конкурса «Цифровой Олимп». 27 декабря будет оглашен список лучших решений и разработок.