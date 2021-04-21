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Вчера, 12:06

Индекс кранов в Екатеринбурге в IV квартале снизился до 140 штук

В IV квартале 2022 года индекс кранов в Екатеринбурге снизился до 140 штук. Это минимальное за год значение, сообщает Уральская палата недвижимости.

Снижение индекса объясняется тем, что во II полугодии у значительного числа проектов пошел финальный этап работ, где башенные краны не нужны. Многие новые проекты, наоборот, находятся на начальной стадии работ.

Добавим, что относительно прошлого года индекс стал меньше на 14%.

Индекс кранов — показатель, отражающий количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов. Является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

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