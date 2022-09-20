Свердловские ритейлеры повышают зарплаты работникам из-за опасения нехватки персонала

УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об ...

В России 33% работодателей заявили о намерении поднять зарплаты до конца года

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. По итогам марта 2022 года средняя ожидаемая зарплата соискателей в Свердловской области ...

В Свердловской области за год выросла средняя ожидаемая зарплата

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2016. По итога декабря 2015 года средняя заработная плата сотрудников здравоохранения в ...

За год зарплата сотрудников здравоохранения в Свердловской области упала на 0,4%

УрБК, Москва, 28.10.2013. Порядка 49% российских компаний в 2014 году планируют увеличить штат, а 59% проведут ...

Почти половина российских компаний в 2014 году планирует увеличить штат сотрудников и провести индексацию зарплаты

Ernst & Young: В 2011 году реальные зарплаты в России растут медленнее, чем в прошлом году

УрБК, Москва, 06.10.2011. В 2011 году, несмотря на ослабление последствий кризиса, реальные зарплаты в РФ растут ...