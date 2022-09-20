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Вчера, 16:43

Свердловские ритейлеры повышают зарплаты работникам из-за опасения нехватки персонала

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области руководители торговых компаний подняли зарплаты сотрудникам от 3% до 17%, чтобы во время праздничных распродаж не допустить дефицита персонала. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных сервиса «Зарплата.ру».

Так, в декабре увеличили зарплаты кладовщикам — до 45 тыс. руб. (+17%), кассирам-операционистам — до 35,5 тыс. руб. (+10%), торговым представителям — до 54,5 тыс. руб. (+8%), мерчендайзерам — до 32,3 тыс. руб. (+7%), упаковщикам — до 82,7 тыс. руб. (+3%), продавцам-консультантам — до 32 тыс. руб. (+3%).

Также, чтобы компенсировать отсутствие сотрудников в сфере, привлекают соискателей из других регионов России. За прошедший квартал фиксируется рост количества вахтовых рабочих мест на 10,4%.

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