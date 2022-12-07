В Свердловской области выявлено 355 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 декабря 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 558 тыс. 029 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 890. За сутки из больниц выписано 124 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 542 тыс. 649 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 376 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 671 тыс. 528 человек. За сутки зафиксировано 50 летальных случаев (всего 392 тыс. 661), выздоровели 5 тыс. 032 человека (всего 21 млн 066 тыс. 616).
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