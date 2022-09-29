Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве на кредитные каникулы

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, в котором закрепляется право россиян на кредитные каникулы. Об этом говорится на сайте парламента.



Нововведение предполагает, что заемщик сможет обратиться к кредитору с требованием предоставить льготный период на срок до шести месяцев по договору потребительского займа. Но размер кредита не должен превышать установленных правительством РФ значений.



Условием получения права на кредитные каникулы является снижение доходов заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за прошлый год. Воспользоваться такой возможностью можно лишь один раз за время действия кредитного договора.



«Сведения о предоставлении заемщику льготного периода будут отражаться в его кредитной истории, но не будут ее ухудшать», — говорится в сообщении.



Вдобавок предлагается установить, что в течение льготного периода нельзя начислять неустойки. Также под запретом обращение взыскания на предмет залога и к поручителю заемщика. При этом во время каникул продолжат начисляться проценты, что даст возможность исключить риски недополучения доходов кредиторами.