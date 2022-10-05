Погрузка на СвЖД за год снизилась почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в ноябре 2022 года составила 11,1 млн т. Это на 19,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба компании, с начала текущего года на СвЖД погрузили 129,8 млн т грузов (минус 4,7% к январю-ноябрю предыдущего года). При этом сильнее всего снизилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 46,7%), а также химических и минеральных удобрений (на 30,5%).
Грузооборот за 11 месяцев 2022 года составил 204,5 млрд тарифных тонно-км (плюс 3,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 258 млрд тонно-км (плюс 2,3%).
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