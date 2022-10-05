УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

Погрузка на СвЖД за год снизилась почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в ноябре 2022 года составила 11,1 млн т. Это на 19,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, с начала текущего года на СвЖД погрузили 129,8 млн т грузов (минус 4,7% к январю-ноябрю предыдущего года). При этом сильнее всего снизилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 46,7%), а также химических и минеральных удобрений (на 30,5%).

Грузооборот за 11 месяцев 2022 года составил 204,5 млрд тарифных тонно-км (плюс 3,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 258 млрд тонно-км (плюс 2,3%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.10.2022 Погрузка на сети Свердловской железной дороги в январе-сентябре сократилась на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. За январь-сентябрь 2022 года погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) ...

05.09.2022 Погрузка на СвЖД за год снизилась почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в августе 2022 года составила 11,9 млн ...

04.08.2022 Погрузка на СвЖД в июле снизилась на 6,7%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в июле 2022 года составила 11,7 млн т. ...

04.04.2022 Грузооборот на СвЖД в марте снизился на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в марте 2022 года составила 12,7 млн т, ...

11.01.2022 Погрузка на сети СвЖД в прошлом году выросла на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Погрузка на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) в 2021 году выросла на 4,6% по ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала11.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
Архив новостей
Декабрь 2022 (137)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18