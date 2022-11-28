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В Екатеринбурге с начала года на наружную рекламу потрачено 906,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Рекламодатели из Екатеринбурга с начала 2022 года потратили на наружную рекламу 906,6 млн руб., что на 10% больше, чем в 2021 году. Сейчас нарастает спрос на данный вид рекламы, поскольку в интернете заблокирован ряд крупных площадок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств (АКАР) Урала.

Представители рынка отмечают, что в апреле-мае произошел резкий спад по всем сегментам, кроме «Яндекса» и «ВКонтакте». К сентябрю ТВ и наружная реклама начали восстанавливаться. Бюджеты, которые теперь нельзя потратить на продвижение у ИТ-гигантов, таких как Google, могли перейти в наружную рекламу.

В октябре в Екатеринбурге было задействовано около 6,3 тыс. рекламных поверхностей, что на 7,3% превышает мартовский показатель. Операторы увеличивают число конструкций в уральской столице, в том числе цифровых. В РГ «Арифметика» отметили, что digital-конструкции набирают популярность, поскольку их можно быстро запускать и менять. Клиенты увидели, что в «наружке» тоже происходит автоматизация, ускорение процессов, и появляется возможность измерения аудитории, отметили в организации.

Добавим, что объемы затрат на наружную рекламу в октябре превысили 100 млн руб., что на 15 млн руб. больше показателей начала 2022 года.

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