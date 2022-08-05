Незаконное «искусство» подорожает

В Свердловской области увеличат штрафы за самовольное нанесение рисунков на здания и сооружения. Соответствующий проект поправок в региональный закон об административных правонарушениях будет рассмотрен местным Законодательным собранием.



Предполагается, что максимальный штраф по данной статье вырастет с 3 тыс. до 5 тыс. руб. Авторы нововведения объясняют свое решение тем, что старый административный штраф был принят в редакции от 2005 года. Кроме того, удаление граффити влечет за собой значительные расходы для собственников. Так, в 2022 году в бюджете Екатеринбурга было заложено 2 млн руб. только на борьбу с граффити.







Вопрос борьбы с незаконными рисунками на зданиях неоднократно поднимался властями Екатеринбурга. Так, в мае этого года главной темой заседания «Совета неравнодушных» стал поиск комплекса мер сохранения существующего культурно-исторического облика города от последствий уличного вандализма.



Доклад о проблемах сохранения уличных пространств сделал руководитель объединения групп «Интересный Екатеринбург» Иван Колотовкин. По его словам, уличные граффити и другие проявления вандализма стали одной из главных проблем города.



«Вандалы наносят огромный ущерб имиджу и бюджету города: муниципалитет постоянно тратит средства на борьбу с рисунками, на ремонт лавок, на замену стекол на остановках. Это бесперспективное противостояние, потому что вандалов просто больше, чем рабочих, занимающихся очисткой города. Тот факт, что на центральных улицах половина домов изуродована граффити, наносит непоправимый урон впечатлению от города. Мы, жители, к ним быстро привыкаем и перестаем замечать, но не гости Екатеринбурга», — обозначил проблему спикер.



Также он отметил, что в Академическом районе и микрорайоне Солнечный заметно лучше справляются с вандализмом, чем в других. Причиной этого Иван Колотовкин назвал активность жителей, которые находят хулиганов и сообщают о них в полицию. В качестве решения проблемы докладчик предложил усилить патрулирование центральных улиц города, создать институт общественного порицания нарушителей, в том числе за счет размещения их фотографий на стендах и видеоэкранах, а также установить камеры у наиболее часто подверженных вандализму объектов.



Проблема с «уличной живописью» серьезно обострилась в последние годы. «Мусорные» граффити в пешеходных переходах, на шумозащитных экранах и стенах домов стали бичом Екатеринбурга. На первый взгляд кажется, что они никуда не исчезают. На самом деле борьбу с ними сотрудники одного из предприятий города ведут ежедневно круглый год. Но на чистых стенах буквально на следующий день возникают новые рисунки.



Начальник отдела Муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» (МБУ «ВОИС») Артем Репин рассказывает, что борьба с уличными художниками ведется сразу по нескольким направлениям.



Самым очевидным методом борьбы с граффити является очистка разрисованных поверхностей. Нешлифованный гранит очищают с помощью пескоструйной установки. На шлифованных камнях этот метод применять нельзя, поэтому здесь в ход идет двойной метод очистки. Сначала рисунки покрывают слоем химических растворителей, затем смывают водой.







Еще одним способом избавления от граффити является закрашивание рисунков на оштукатуренных поверхностях. Такой метод применяют, например, в подземном переходе на Плотинке. При этом специалисты подчеркивают, что избавляют город только от настенных росписей, не согласованных с администрацией Екатеринбурга.



«Площадь очистки подземных и наземных пешеходных переходов Екатеринбурга составляет 24 тыс. кв. м., шумозащитных экранов — 19 тыс. 365 кв. м., барьерных ограждений — 88 тыс. 725 кв. м., перильных ограждений — 20 тыс. 922 кв. м.», — рассказал Артем Репин. При этом очищать эти поверхности приходится регулярно.



Для решения проблемы глава Екатеринбурга Алексей Орлов в августе этого года представил свою программу противодействия вандалам.



«К сожалению, мы должны признать, что вандализм — это большая проблема Екатеринбурга. Во многих соседних городах и регионах дела обстоят лучше, чем у нас. В нашем любимом городе ценятся самовыражение и свобода. Но не в деструктивном и уродливом проявлении: есть стрит-арт, который оживляет улицы и становится предметом культуры, а есть граффити, портящие облик города», — заявил Алексей Орлов.







Предложенный главой Екатеринбурга план мероприятий по борьбе с вандализмом включает в себя несколько основных направлений: антивандальная информационная кампания и формирование общественной нетерпимости к проявлениям вандализма, воспитательная работа и просвещение школьников; усиление патрулирования городских территорий, в том числе с привлечением казачьих сообществ; использование антивандальных материалов и конструкций при благоустройстве, повышение оперативности устранения последствий вандализма; проведение тематических мероприятий: организация фестивалей и создание легальных площадок для граффити; ужесточение административной ответственности за вандализм.



«Работа предстоит долгая и регулярная. Я изучил опыт других городов и стран. Он говорит о том, что, даже добившись успеха, нельзя останавливаться. Как только службы перестают бороться с вандализмом, думая, что он побежден, хулиганы тут же возвращаются», — резюмировал глава Екатеринбурга.



Алексей Орлов также подчеркнул, что эффективная борьба с несогласованными граффити, уродующими город, является одной из важных задач при подготовке Екатеринбурга к празднованию 300-летия.