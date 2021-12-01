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Выгодное страхование КАСКО

Многие автовладельцы кроме обязательной страховки хотят приобрести ещё и КАСКО, чтобы обезопасить своё транспортное средство от нанесения ущерба и угона. Поэтому КАСКО страхование пользуется большим спросом. И это вполне понятно, ведь данную услугу предлагают не только страховые компании. Такой вид полиса предлагают и банковские учреждения, причём с довольно солидным списком дополнительных услуг.

Разнообразие дополнительных услуг

Владельцы транспортных средств могут подыскать себе страховку КАСКО по минимальной оплате. На данном рынке довольно большая конкуренция, поэтому разнообразные страховые агентства и банковские учреждения, для увеличения числа клиентов, стараются предложить страховку на более выгодных условиях, чем у конкурирующих фирм.

Выгодное страхование КАСКО

Более выгодно выбирать среди банковских учреждений. Так как кроме страховки клиент получает ряд дополнительных услуг. Среди них можно выделить следующие:


  • — высокие проценты по накопительному счёту;
  • — индивидуальный менеджер по обслуживанию;
  • — получение кредита по низкой ставке;
  • — выгодное открытие депозита;
  • — решение вопросов в любое время;
  • — техподдержка оперативно устраняет сбои в работе.

И это только небольшой список всех дополнительных услуг, которые предлагают банки своим клиентам. Но и он даёт полное представление о том, что каждая компания делает всё необходимое для того, чтобы привлечь больше клиентов.

Как выбрать КАСКО?

Из большого ассортимента предложений по КАСКО автовладельцу довольно сложно разобраться, где предлагаются более выгодные условия. Поэтому для более удобного подбора необходимо воспользоваться интернет-сервисами, на страницах которых представлены наиболее известные страховые компании и банковские учреждения. Воспользовавшись таким ресурсом, можно найти в какой компании предлагают более недорогие страховые полисы, а также, где предлагаются дополнительные услуги, которые действительно необходимы, на более выгодных условиях.

Кроме этого есть ряд сайтов, на страницах которых можно почитать отзывы о работе тех или иных компаниях предлагающих свои страховые услуги. Причём на многих веб-ресурсах автору отзыва можно присылать в комментарии свои вопросы. Довольно часто можно получить развёрнутый ответ, который поможет решить вопрос о выборе  компании или банка. Поэтому этот способ получения необходимой информации довольно популярный.


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