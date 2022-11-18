Три каркаса

Глава города Алексей Орлов провел совместное заседание Координационного совета Екатеринбургской городской агломерации и Общественного совета регионального партийного проекта «Наземное метро: транспортный каркас агломерации». В ходе него градоначальник обратил внимание, что агломерация стала первой, кто разрабатывает долгосрочный план развития. Он отметил, что совместный опыт уральских муниципалитетов послужит основой методики для других агломераций.



«Для нас с вами долгосрочный план развития — это инструмент управления развитием территории Екатеринбургской агломерации. Ядром этого инструмента являются агломерационные проекты, которые должны в полной мере обеспечить реализацию всего потенциала нашей территории», — прокомментировал А. Орлов.



В ходе встречи и. о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова рассказала об идущей подготовке долгосрочного плана социально-экономического развития Екатеринбургской городской агломерации. В рамках нее сформировано три ключевых каркаса.



Первый — высокотехнологичный промышленно-логистический. Он подразумевает создание центра высокотехнологичного производства и мультимодального транспортного узла. В итоге этот сегмент должен способствовать подготовке высококвалифицированных кадров, развитию логистической структуры международного значения и увеличению грузопотока.



Второй каркас — инновационный инженерный и транспортный. Согласно ему, планируется использовать современные инженерные и смарт-решения в создании управления транспортной, инженерной инфраструктур, а также современные подходы к обращению с твердыми бытовыми отходами. К этому добавляется обеспечение качественной питьевой и технической водой объектов производства, транспорта и логистики.



«В рамках каркаса планируется реализация проектов «Вода для агломерации», «Умная агломерация», развитие улично-дорожной инфраструктуры, системы общественного транспорта, а также проекта «Развитие городских железнодорожных перевозок в Екатеринбургской агломерации по принципу «Наземное метро», — добавила Т. Гладкова.



Третий, социально-рекреационный, каркас предполагает переключение на экологичные виды транспорта (общественный, личный, грузовой). Сюда же входит рост качества городской среды и привлекательности территории. Работа по данному направлению должна способствовать повышению инвестиционной привлекательности, развитию делового туризма, социальной инфраструктуры и строительства жилья.



«Нам необходимо выбирать проекты, которые дают мультипликативный эффект и в отраслевом, и в территориальных разрезах на всех этапах их реализации, и создают точки роста, а также «обрастают» инвестиционными проектами всех форм собственности», — заметил А. Орлов.



Отметим, что перспективы развития транспорта и, в частности, наземного метро ранее обсуждались на форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге. Одна из сессий так и называлась — «Наземное метро: транспортный каркас агломерации».



Важность реализации этого проекта подчеркивал гендиректор АО «НПО Автоматики» Андрей Мисюра. Он отмечал, что уже к 2025 году планируется реализовать один из маршрутов — «Новокольцовский».



А. Орлов тогда рассказал, что с 2010 по 2019 год пассажиропоток в общественном транспорте в среднем по России сократился на 19%. Но в Екатеринбурге падение оказалось менее значительным. Глава города подчеркнул, что для борьбы со снижением пассажиропотока, преобладанием личного транспорта и появляющимися из-за этого пробками требуется качественный скачок в развитии общественного транспорта.



Градоначальник подчеркивал, что городская электричка — внеуличный транспорт. Соответственно, он не зависит от пробок на дорогах. Также подвижной состав способен за час преодолеть более 100 км пути с остановками. Это расширяет рамки проекта от внутригородского до агломерационного.



«В результате реализации проекта маршрутная сеть электричек в Екатеринбургской агломерации приобретет четкую схему, а длина маршрутной сети увеличится почти в три раза, пассажирооборот — в десятки раз. В 2021 году этот показатель составил свыше 233 млн поездок в год на всех видах транспорта. Планируется поднять это значение до 300 млн. При этом не будет расти объем выбросов в воздух, снизятся уровень ДТП и эксплуатационные расходы на ремонт улично-дорожной сети», — добавил А. Орлов.



В Генеральный план Екатеринбурга и Схему территориального планирования Свердловской области внесена информация о проекте. По заказу ОАО «РЖД» разрабатывается его технико-экономическое обоснование.



Начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников на том же заседании заверил, что уже выполнена подготовительная работа, которая позволит перейти к реализации проекта.



Отметим, что начало реализации первых планов по созданию нового транспортного объекта намечено на 2023 год и может стать своеобразным подарком Екатеринбургу к 300-летнему юбилею.