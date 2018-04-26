Минфин внес в правительство РФ доработанный проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года

Минфин направил в правительство РФ проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ доработан с учетом текущей экономической ситуации, сообщает «Интерфакс».
Главной задачей до 2030 года станет увеличение темпов изменения российской экономики с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций. В новых условиях вырастет роль финансового рынка.
Среди приоритетных задач — обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, соответствующим их потребностям.
Также к основным направлениям относятся развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение.
Чтобы реализовать цели стратегии, создаются среднесрочные документы и дорожные карты правительства и Банка России. В них содержатся мероприятия с обозначением сроков и ответственности сторон.
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