Минфин внес в правительство РФ доработанный проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года

Минфин направил в правительство РФ проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Документ доработан с учетом текущей экономической ситуации, сообщает «Интерфакс».



Главной задачей до 2030 года станет увеличение темпов изменения российской экономики с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций. В новых условиях вырастет роль финансового рынка.



Среди приоритетных задач — обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, соответствующим их потребностям.



Также к основным направлениям относятся развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение.



Чтобы реализовать цели стратегии, создаются среднесрочные документы и дорожные карты правительства и Банка России. В них содержатся мероприятия с обозначением сроков и ответственности сторон.