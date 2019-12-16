РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области установила новые тарифы на вывоз мусора в Восточной, Западной и Северных зонах региона. Об этом говорится в соответствующем постановлении.



Для восточных территорий (обслуживается МУП «Специализированная автобаза») с 1 по 31 декабря 2022 года тарифы составят 627,06 руб./кубометр (плюс 3,1%). В эту зону входит Екатеринбург.



Для северных (ООО «Компания «Рифей»), к которым относится Нижний Тагил и города севернее него, — 831,06 руб./кубометр (плюс 9%).



Для западных (ООО «ТБО «Экосервис»), включая Первоуральск и Красноуфимск, — 621,62 руб./кубометр (рост на 7,6%).