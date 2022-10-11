В России темпы роста инвестиционной активности снизились до 3,1%

В январе-сентябре 2022 года темпы роста инвестиционной активности в РФ составили 3,1%. Во II квартале этот показатель был равен 4,1%, в I — 12,8%. В 2021 году по итогам трех кварталов он составлял 7,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.



В статистике отмечен рост доли инвестиций в строительство зданий и сооружений с 43% в 2021 году до 47%. Но сократились вложения в оборудование и транспорт — с 38% до 33%.



«Данные по отраслям также свидетельствуют о продолжении тренда на упрощение экономики и наращивание выпуска простых вещей при невозможности заместить иностранные высокие технологии», — отмечает издание.



Спад инвестиций отмечен в производстве электрического оборудования (на 27%), транспортных средств и прицепов (54%), готовых лекарств (25%). В свою очередь, отмечен рост в строительстве (плюс 23%) и добывающих отраслях (11%).



В то же время бизнес не готов к риску в условиях неопределенности. По итогам трех кварталов в объеме инвестиций доля собственных средств компаний сократилась с 59,4% до 56,3%. Доля госфинансирования выросла с 15,1% до 17,8%, а банковского — с 10% до 11,4%.