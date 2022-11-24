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Сегодня, 17:52

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом говорится в сообщении на сайте верхней палаты парламента.

Предполагается, что доходы федерального бюджета в 2023 году составят 26,13 трлн руб., в 2024 году — 27,24 трлн руб., в 2025 году — 27,98 трлн руб. Расходы в ближайшие три года достигнут 29,06 трлн руб., 29,43 трлн руб. и 29,24 трлн руб. соответственно.

Дефицит бюджета в 2023 году составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Прогнозируемый объем госдолга в следующие три года составит 25,37 трлн руб., 27,68 трлн руб. и 29,94 трлн руб. соответственно.

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