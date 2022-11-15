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Объем выданных ипотечных кредитов в УБРиР за год вырос в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Объем выданных ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в III квартале 2022 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты были озвучены в ходе проведения Demo Day, на котором команды, отвечающие за развитие продуктов банка, обсуждали результаты, представляли новые разработки и делились эффективными решениями по итогам периода.

При этом доля первичного рынка в выдачах ипотеки за год увеличилась в четыре раза, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

В ходе проведения Demo Day специалисты, отвечающие за данное направление в работе УБРиР, отметили, что в III квартале упор был сделан на цифровизацию процессов: в банке появился сервис электронной регистрации сделки, что позволило сократить время, необходимое на приобретение жилья.

Руководитель департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский отметил, что такое направление в работе соответствует рыночному тренду — росту доверия клиентов к цифровым сервисам.

«Для нас третий квартал стал рекордным. Несмотря на внешние факторы, мы смогли увеличить финансовые показатели по нашим продуктам. Портфель ипотеки вырос более, чем в 1,5 раза. Мы приближаемся к лучшим результатам рынка и гордимся тем, что наши клиенты доверяют нам и признают нас надежным партнером», — сказал Сергей Миловский.

Стоит добавить, что III квартал стал для УБРиР успешным по всем основным показателям. За это время банк увеличил объемы выдач потребительских кредитов, ипотеки, кредитных и дебетовых карт, сберегательных продуктов.

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